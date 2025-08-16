https://ria.ru/20250816/sammit-2035817525.html

Экс-офицер Швеции назвал саммит поражением настроенных против России стран

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит РФ-США на Аляске стал поражением для настроенных против России стран, которые надеялись на ужесточение санкций против Москвы, заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. "Антироссийская сторона проиграла… Те, кто хотел большей изоляции и санкций для России, если она не согласится на требования Запада, не смогли добиться своего. Эта западная партия войны видит всё, что не является поражением России, провалом. Они надеялись на новые, намного более жестокие санкции против России и всех тех, кто ведет торговлю с ней. Вместо этого они получили улучшившиеся отношения между Россией и США, а также продолжение мирного процесса", - сказал он. Вальтерссон отметил, что российская и американская стороны выглядели удовлетворенными итогами саммита, что свидетельствует об успехе встречи и о прогрессе в урегулировании конфликта. По его словам, мир "хочет и нуждается" в прекращении боевых действий и восстановлении отношений между Западом и РФ, а этого можно добиться только "приняв реалии на земле и законные интересы России". "Проще говоря, Запад поставил на легкую победу над Россией и проиграл. Теперь пришло время принять, что они проиграли", - подвел итог эксперт. Он выразил надежду, что в Европе и на Украине осознают, что им лучше последовать за США и осознать реальность, вместо того чтобы продолжать "проигранную войну". Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

