NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Путина - РИА Новости, 16.08.2025
16:00 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/sammit-2035792794.html
NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Путина
Российско-американский саммит на Аляске стал дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина, пишет ведущая американская газета New York Times. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российско-американский саммит на Аляске стал дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина, пишет ведущая американская газета New York Times. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча стала масштабным дипломатическим предприятием Трампа, не похожим на что-либо, что могли бы попытаться организовать его предшественники, и была воспринята как победа для господина Путина", - пишет газета. По мнению издания, теперь российский лидер более не находится в "дипломатической изоляции" Запада, длившейся три года.
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российско-американский саммит на Аляске стал дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина, пишет ведущая американская газета New York Times.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Встреча стала масштабным дипломатическим предприятием Трампа, не похожим на что-либо, что могли бы попытаться организовать его предшественники, и была воспринята как победа для господина Путина", - пишет газета.
По мнению издания, теперь российский лидер более не находится в "дипломатической изоляции" Запада, длившейся три года.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Вчера, 02:42
 
