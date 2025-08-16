https://ria.ru/20250816/sammit-2035792794.html

NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Путина

NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Путина - РИА Новости, 16.08.2025

NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Путина

Российско-американский саммит на Аляске стал дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина, пишет ведущая американская газета New York Times. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российско-американский саммит на Аляске стал дипломатической победой для президента РФ Владимира Путина, пишет ведущая американская газета New York Times. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча стала масштабным дипломатическим предприятием Трампа, не похожим на что-либо, что могли бы попытаться организовать его предшественники, и была воспринята как победа для господина Путина", - пишет газета. По мнению издания, теперь российский лидер более не находится в "дипломатической изоляции" Запада, длившейся три года.

