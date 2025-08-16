https://ria.ru/20250816/sammit-2035791315.html

Экс-глава МИД Туниса оценил переговоры Путина и Трампа

Экс-глава МИД Туниса оценил переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Экс-глава МИД Туниса оценил переговоры Путина и Трампа

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом показали осторожный подход и стремление к урегулированию... РИА Новости, 16.08.2025

КАИР, 16 авг - РИА Новости. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом показали осторожный подход и стремление к урегулированию украинского конфликта, поделился мнением с РИА Новости бывший министр иностранных дел Туниса Хамис аль-Джхинави. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча показала осторожность и стремление к урегулированию крайне сложного кризиса в Европе, где столкнулись интересы постоянного члена Совета Безопасности (России - ред.) и братской страны из состава бывшего СССР (Украина - ред.), что вызвало глубокие потрясения в международных отношениях и системе безопасности Европы и мира в целом, приведя к сотням тысяч жертв", - сказал аль-Джхинави. По мнению бывшего главы МИД, Европа боится возвращения методов холодной войны, когда лидеры "свободного мира" и СССР принимали решения на двусторонних саммитах, игнорируя интересы других сторон, включая европейские страны. "Саммит завершился без конкретных объявлений по сути конфликта, но открыл перспективы нового этапа переговоров, который при учете интересов всех сторон и участии всех ключевых игроков, включая (Владимира - ред.) Зеленского, может привести к завершению вооруженного конфликта и созданию новых основ системы безопасности Европы и будущих российско-европейских отношений", - подчеркнул аль-Джхинави. Политик также отметил, что встреча закрепила отход от политики "сдерживания", применявшейся Западом, включая предыдущую администрацию США во главе с Джо Байденом в отношении России, "и впервые открыла явное пространство для дипломатии в поиске решения кризиса", добавил он. По словам аль-Джхинави, мирная инициатива может столкнуться с трудностями в ближайшие дни, если Киев совершит новые провокации по отношению к России.

