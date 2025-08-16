Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
14:56 16.08.2025
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа, он снова оказался на международной арене, такое мнение в беседе РИА Новости, 16.08.2025
ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа, он снова оказался на международной арене, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Если говорить про имидж, то большая победа Путина в том, что он снова оказался на международной арене. Если говорить о победителе с точки зрения имиджа, то это Россия на данный момент, это, безусловно, Путин. А если сегодня и нужно назвать проигравшего, я бы назвал ЕС", - считает Кеннес. По его словам, Евросоюз в нынешней ситуации выглядит жалко, так как ему обо всем приходится упрашивать и умолять США. "По моему мнению, главные неудачники – в ЕС. Я думаю, даже если мне не нравится то, что делает Путин, - тот факт, что ему снова дают место на арене, это, вероятно, также хорошо для будущего", - отметил евродепутат. Кеннес считает положительным такое развитие событий, если влияние США будет уравновешено Китаем, странами глобального Юга, БРИКС. "Думаю, нам нужен сбалансированный мир с равными возможностями", - сказал он. Переговоры лидеров в Анкоридже в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного". Перед трапом самолета Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.
Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж
В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

Евродепутат Кеннес назвал саммит на Аляске большой имиджевой победой Путина

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа, он снова оказался на международной арене, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Если говорить про имидж, то большая победа Путина в том, что он снова оказался на международной арене. Если говорить о победителе с точки зрения имиджа, то это Россия на данный момент, это, безусловно, Путин. А если сегодня и нужно назвать проигравшего, я бы назвал ЕС", - считает Кеннес.
По его словам, Евросоюз в нынешней ситуации выглядит жалко, так как ему обо всем приходится упрашивать и умолять США.
"По моему мнению, главные неудачники – в ЕС. Я думаю, даже если мне не нравится то, что делает Путин, - тот факт, что ему снова дают место на арене, это, вероятно, также хорошо для будущего", - отметил евродепутат.
Кеннес считает положительным такое развитие событий, если влияние США будет уравновешено Китаем, странами глобального Юга, БРИКС.
"Думаю, нам нужен сбалансированный мир с равными возможностями", - сказал он.
Переговоры лидеров в Анкоридже в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного".
Перед трапом самолета Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.
Встреча президентов России и США на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

