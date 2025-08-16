https://ria.ru/20250816/sammit-2035786698.html

Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа, он снова оказался на международной арене, такое мнение в беседе

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске продемонстрировал большую победу президента РФ Владимира Путина в плане имиджа, он снова оказался на международной арене, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Если говорить про имидж, то большая победа Путина в том, что он снова оказался на международной арене. Если говорить о победителе с точки зрения имиджа, то это Россия на данный момент, это, безусловно, Путин. А если сегодня и нужно назвать проигравшего, я бы назвал ЕС", - считает Кеннес. По его словам, Евросоюз в нынешней ситуации выглядит жалко, так как ему обо всем приходится упрашивать и умолять США. "По моему мнению, главные неудачники – в ЕС. Я думаю, даже если мне не нравится то, что делает Путин, - тот факт, что ему снова дают место на арене, это, вероятно, также хорошо для будущего", - отметил евродепутат. Кеннес считает положительным такое развитие событий, если влияние США будет уравновешено Китаем, странами глобального Юга, БРИКС. "Думаю, нам нужен сбалансированный мир с равными возможностями", - сказал он. Переговоры лидеров в Анкоридже в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного". Перед трапом самолета Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.

