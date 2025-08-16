Эксперт назвал саммит на Аляске началом снятия экономической блокады России

Аль-Увейви: саммит на Аляске стал началом снятия экономической блокады России
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.
Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.
Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.
Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.
Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.
