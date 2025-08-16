https://ria.ru/20250816/sammit-2035780780.html

Эксперт назвал саммит на Аляске началом снятия экономической блокады России

Эксперт назвал саммит на Аляске началом снятия экономической блокады России - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт назвал саммит на Аляске началом снятия экономической блокады России

16.08.2025

БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Российско-америкаский саммит на Аляске стал началом снятия экономической блокады России, что можно считать победой российской дипломатии, поделился мнением с РИА Новости палестинский эксперт, преподаватель международных отношений из Хеврона Асаад аль-Увейви. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча разрушила ледяной барьер, возведенный вокруг России, и стала началом пути к снятию с нее экономической и политической блокады". По его словам, "Трамп признал, что Россия — великая держава, которую невозможно победить, и все попытки ее изоляции потерпели крах". По мнению эксперта, саммит преградил путь эскалации между США и Россией, несмотря на желание европейских стран навязать свои условия российской стороне. Он подчеркнул, что "Трамп согласен с позицией Путина и ожидает реакции Европы и Украины на те пункты, по которым уже достигнуты договоренности, но которые пока не были озвучены публично". Аль-Увейви предположил, что "на встрече обсуждались все самые чувствительные вопросы, включая израильскую войну в Газе", добавив: "Россия не выпадает из реальности Ближнего Востока. Если будет достигнуто соглашение о завершении конфликта на Украине, это окажет положительное влияние и на другие досье".

