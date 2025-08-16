Арабские СМИ отметили продуктивность переговоров Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Арабские средства массовой информации в своих материалах, посвященных саммиту на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, неоднократно указывали, что переговоры прошли в конструктивном ключе и пытались разобраться почему местом встречи стала именно Аляска.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Трехчасовой саммит … Конструктивные переговоры между Трампом и Путиным на Аляске", - звучит заголовок новостного материала на странице телеканала Sky News Arabia.
В свою очередь, телеканал Al Arabiya в своём материале отметил снижение цен на нефть на мировом рынке на фоне саммита, отметив, что он прошел продуктивно, "несмотря на отсутствие заявлений о конкретных договоренностях по окончанию конфликта на Украине".
Бахрейнское издание Al-Bilad в материале о российско-американских переговорах акцентировало в своём заголовке внимание на том, что Трамп дал оценку "10 из 10" состоявшемуся саммиту.
Иорданская газета Al-Ghad со своей стороны попыталась разобраться, почему именно Аляска стала местом встречи лидеров двух держав, обратив внимание на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Аляска и северный полюс представляют собой точку пересечения экономических интересов двух государств с перспективой реализации крупных и выгодных для обеих сторон проектов.