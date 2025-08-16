https://ria.ru/20250816/sammit-2035778251.html

Арабские СМИ отметили продуктивность переговоров Путина и Трампа на Аляске

Арабские СМИ отметили продуктивность переговоров Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Арабские СМИ отметили продуктивность переговоров Путина и Трампа на Аляске

Арабские средства массовой информации в своих материалах, посвященных саммиту на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом... РИА Новости, 16.08.2025

БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Арабские средства массовой информации в своих материалах, посвященных саммиту на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, неоднократно указывали, что переговоры прошли в конструктивном ключе и пытались разобраться почему местом встречи стала именно Аляска. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Трехчасовой саммит … Конструктивные переговоры между Трампом и Путиным на Аляске", - звучит заголовок новостного материала на странице телеканала Sky News Arabia. В свою очередь, телеканал Al Arabiya в своём материале отметил снижение цен на нефть на мировом рынке на фоне саммита, отметив, что он прошел продуктивно, "несмотря на отсутствие заявлений о конкретных договоренностях по окончанию конфликта на Украине". Бахрейнское издание Al-Bilad в материале о российско-американских переговорах акцентировало в своём заголовке внимание на том, что Трамп дал оценку "10 из 10" состоявшемуся саммиту. Иорданская газета Al-Ghad со своей стороны попыталась разобраться, почему именно Аляска стала местом встречи лидеров двух держав, обратив внимание на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Аляска и северный полюс представляют собой точку пересечения экономических интересов двух государств с перспективой реализации крупных и выгодных для обеих сторон проектов.

