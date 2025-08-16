https://ria.ru/20250816/sammit-2035771912.html

СМИ: послы ЕС обсуждали саммит на Аляске в режиме секретности

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча послов ЕС для обсуждения прошедшего на Аляске саммита РФ - США прошла в режиме повышенной секретности для минимизации утечки информации, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции в субботу обсуждают ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, "Внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов для обсуждения дальнейших шагов блока была созвана в субботу утром. Посланников попросили встретиться в "узком кругу", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

