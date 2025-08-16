Рейтинг@Mail.ru
СМИ: послы ЕС обсуждали саммит на Аляске в режиме секретности
12:56 16.08.2025
СМИ: послы ЕС обсуждали саммит на Аляске в режиме секретности
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча послов ЕС для обсуждения прошедшего на Аляске саммита РФ - США прошла в режиме повышенной секретности для минимизации утечки информации, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции в субботу обсуждают ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, "Внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов для обсуждения дальнейших шагов блока была созвана в субботу утром. Посланников попросили встретиться в "узком кругу", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча послов ЕС для обсуждения прошедшего на Аляске саммита РФ - США прошла в режиме повышенной секретности для минимизации утечки информации, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
Постоянные представители стран Евросоюза на неформальном совещании в режиме видеоконференции в субботу обсуждают ситуацию вокруг украинского конфликта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,
"Внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов для обсуждения дальнейших шагов блока была созвана в субботу утром. Посланников попросили встретиться в "узком кругу", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации", - говорится в сообщении.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
