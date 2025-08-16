Рейтинг@Mail.ru
Саммит России и США проложил путь к миру, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
11:04 16.08.2025
Саммит России и США проложил путь к миру, считает эксперт
2025-08-16T11:04:00+03:00
2025-08-16T11:04:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп приветствует Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит России и США на Аляске проложил путь к достижению мира, одним из главных его итогов стало то, что президент РФ Владимир Путин смог донести до своего американского коллеги Дональда Трампа безальтернативность предлагаемого Москвой подхода к урегулированию украинского кризиса, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
"Владимир Путин, учитывая, что никто не говорит снова о безусловном перемирии и о новых санкциях, смог донести до Трампа безальтернативность предлагаемого Россией подхода по урегулированию украинского кризиса. То есть территориальных уступок, демилитаризации. Но и Трамп смог что-то выторговать, что он сможет представить как свою победу", - сказал Наумов.
Он напомнил, что оба лидера заявили о большом прогрессе в переговорах и урегулировании украинского кризиса, но не привели подробностей этого прогресса. По словам эксперта, так работает дипломатический протокол.
"Встреча на самом деле прошла успешно, поскольку мы привыкли ждать каких-то прорывных моментов и фанфар, но эта встреча не готовилась долго. Целью этой встречи было проложить четкий путь к миру, что даже отражено в слогане этого саммита. И это и было сделано. Итог: санкций против России нету, требовать от нее немедленного перемирия никто не стал. Дипломатическая изоляция РФ со стороны США закончена. А российские условия окончания спецоперации становятся уже общим местом", - сказал Наумов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Польше сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
10:31
 
