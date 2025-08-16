https://ria.ru/20250816/sammit-2035736145.html

На Западе раскрыли, к чему готовится Киев после встречи Путина и Трампа

На Западе раскрыли, к чему готовится Киев после встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина и Европа будут пытаться сорвать любые идеи, на которых Россия и США сошлись по итогам саммита на Аляске, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Будет создана основа для мира. Брюссель и Киев будут ее саботировать", — предупредил он.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

