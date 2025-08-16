https://ria.ru/20250816/sammit-2035732281.html

В США заявили о первом шаге к урегулированию конфликта на Украине

США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_0:158:3268:1997_1920x0_80_0_0_5ab01e1fee396c945437436ba575ae65.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман. Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

2025

Новости

