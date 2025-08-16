Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал саммит России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 16.08.2025 (обновлено: 05:33 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/sammit-2035730311.html
Слуцкий прокомментировал саммит России и США
Слуцкий прокомментировал саммит России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Слуцкий прокомментировал саммит России и США
Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:04:00+03:00
2025-08-16T05:33:00+03:00
россия
в мире
аляска
украина
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф."Российско-американский саммит в полной мере оправдал свой девиз: "Стремление к миру". Оба лидера - и Владимир Путин и Дональд Трамп - заявили о том, что встреча прошла продуктивно, а ее результаты в конечном итоге позволят выйти на договоренности по украинскому урегулированию. Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По мнению политика, Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях, а следующая встреча может пройти в Москве.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
аляска
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, аляска, украина, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, владимир путин, госдума рф, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, Аляска, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Слуцкий прокомментировал саммит России и США

Слуцкий назвал саммит РФ и США поворотным моментом в восстановлении отношений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
"Российско-американский саммит в полной мере оправдал свой девиз: "Стремление к миру". Оба лидера - и Владимир Путин и Дональд Трамп - заявили о том, что встреча прошла продуктивно, а ее результаты в конечном итоге позволят выйти на договоренности по украинскому урегулированию. Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению политика, Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях, а следующая встреча может пройти в Москве.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияВ миреАляскаУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала