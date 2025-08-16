Слуцкий прокомментировал саммит России и США

https://ria.ru/20250816/sammit-2035730311.html

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф."Российско-американский саммит в полной мере оправдал свой девиз: "Стремление к миру". Оба лидера - и Владимир Путин и Дональд Трамп - заявили о том, что встреча прошла продуктивно, а ее результаты в конечном итоге позволят выйти на договоренности по украинскому урегулированию. Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По мнению политика, Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях, а следующая встреча может пройти в Москве.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

