Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/sammit-2035715411.html
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США
Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:44:00+03:00
2025-08-16T03:44:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
нато
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_e601d216db638a2c3de3a46f27bb090e.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски. "Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости. По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс. "Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_37394b5f6744be2df9635d99454b6c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Экс-аналитик Пентагона оценила итоги саммита России и США

Экс-аналитик Квиатковски заявила, что саммит на Аляске беспокоит НАТО и Украину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атмосфера и итоги саммита России и США на Аляске вызывают беспокойство у НАТО и Украины, заявила РИА Новости подполковник ВВС США в отставке, бывший аналитик Пентагона Карен Квиатковски.
"Сегодня (президент США Дональд - ред.) Трамп публично объявил себя врагом НАТО и, как следствие, Украины (обе эти стороны хотят, чтобы война продолжалась бесконечно). И хотя это не делает его союзником России, признаки комфорта и уверенности, которые были на саммите, вызывают беспокойство и унизительны как для НАТО, так и для Зеленского", - сказала она РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
По мнению Квиатковски, Трамп способен в будущем оказать давление на Североатлантический альянс.
"Возможные "взятки" НАТО за согласие с любыми замыслами Трампа и (президента России Владимира - ред.) Путина, очевидно, направленные на прекращение войны на приемлемых для России условиях. Они могут включать снижение некоторых недавних тарифов Трампа в отношении европейских стран и, возможно, некоторые льготы в отношении использования российских энергоносителей в Европе", - добавила она.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
6 ноября 2024, 13:36
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала