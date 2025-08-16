Рейтинг@Mail.ru
"Истерию устроили": в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
03:32 16.08.2025 (обновлено: 07:08 16.08.2025)
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ завалили президента России Владимира Путина на саммите на Аляске, хотя до этого никак не обращали внимание на его мнение, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вообще, конечно, интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?" —сказал он.Вместо этого, по мнению Дубинского, западные СМИ занимались "аналитикой" по совершенно другим вопросам, куда менее важным, чем украинский конфликт.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ завалили президента России Владимира Путина на саммите на Аляске, хотя до этого никак не обращали внимание на его мнение, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Вообще, конечно, интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?" —сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00
Вместо этого, по мнению Дубинского, западные СМИ занимались "аналитикой" по совершенно другим вопросам, куда менее важным, чем украинский конфликт.
Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
00:45
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинАляскаРоссияВ мире
 
 
