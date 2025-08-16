https://ria.ru/20250816/sammit-2035714056.html
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
Западные СМИ завалили президента России Владимира Путина на саммите на Аляске, хотя до этого никак не обращали внимание на его мнение, заявил находящийся в СИЗО РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:32:00+03:00
2025-08-16T03:32:00+03:00
2025-08-16T07:08:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
александр дубинский
верховная рада украины
владимир путин
аляска
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_e601d216db638a2c3de3a46f27bb090e.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ завалили президента России Владимира Путина на саммите на Аляске, хотя до этого никак не обращали внимание на его мнение, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вообще, конечно, интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?" —сказал он.Вместо этого, по мнению Дубинского, западные СМИ занимались "аналитикой" по совершенно другим вопросам, куда менее важным, чем украинский конфликт.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035671937.html
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_37394b5f6744be2df9635d99454b6c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, александр дубинский, верховная рада украины, владимир путин, аляска, россия, в мире
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Аляска, Россия, В мире
“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске
Дубинский: западные СМИ завалили вопросами Путина на саммите на Аляске