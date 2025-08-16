https://ria.ru/20250816/sammit-2035714056.html

“Истерию устроили”: в Киеве возмутились вопросами к Путину на Аляске

2025-08-16T03:32:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

александр дубинский

верховная рада украины

владимир путин

аляска

россия

в мире

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные СМИ завалили президента России Владимира Путина на саммите на Аляске, хотя до этого никак не обращали внимание на его мнение, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вообще, конечно, интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?" —сказал он.Вместо этого, по мнению Дубинского, западные СМИ занимались "аналитикой" по совершенно другим вопросам, куда менее важным, чем украинский конфликт.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

