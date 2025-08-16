Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/rynok-2035757843.html
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске
Российский рынок акций в начале торговой сессии выходного дня снижается на 2,37% после саммита на Аляске, на котором состоялась встреча президентов России и США РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:47:00+03:00
2025-08-16T10:47:00+03:00
экономика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_0:219:2865:1830_1920x0_80_0_0_d8c093db3a4e63fc7e95e55e42917ab8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии выходного дня снижается на 2,37% после саммита на Аляске, на котором состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 10.01 мск снижался на 2,37%, до 2 940,73 пункта. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
https://ria.ru/20250815/zoloto-2035468112.html
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568378457_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_5bbf6d8d0196b467b6d3d40d1c67fcd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, московская биржа, встреча путина и трампа на аляске
Экономика, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Московская биржа, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске

Рынок акций снижается на открытии торгов выходного дня после саммита РФ и США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии выходного дня снижается на 2,37% после саммита на Аляске, на котором состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 10.01 мск снижался на 2,37%, до 2 940,73 пункта.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске
Вчера, 10:46
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
ЭкономикаРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМосковская биржаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала