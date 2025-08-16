https://ria.ru/20250816/rynok-2035757843.html
Российский рынок акций снижается после встречи Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии выходного дня снижается на 2,37% после саммита на Аляске, на котором состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 10.01 мск снижался на 2,37%, до 2 940,73 пункта. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Торги в выходные на рынке акций Московской биржи проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 9:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
