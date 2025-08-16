https://ria.ru/20250816/rubio-2035753032.html

России и США предстоит долгий путь, заявил Рубио

России и США предстоит долгий путь, заявил Рубио

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России и США предстоит долгий путь, но встреча двух президентов на Аляске - это уже прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Нам еще предстоит долгий путь, но мы добились прогресса", - сказал Рубио в комментарии корреспонденту российского "Первого канала". Отвечая на уточняющий вопрос о том, является ли это толчком для мирного процесса, Рубио ответил, что американская сторона надеется на это. "Мы увидим, будем надеяться, скоро", - также добавил Рубио, комментируя вопрос о том, когда состоится следующая встреча. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

