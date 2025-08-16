https://ria.ru/20250816/resheniya-2035771209.html

Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС

16.08.2025

Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой

БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии."Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой", - говорится в совместном заявлении.Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске.Встреча лидеров РФ и США прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

