Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
12:49 16.08.2025 (обновлено: 13:00 16.08.2025)
Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС
Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС
Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в... РИА Новости, 16.08.2025
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии."Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой", - говорится в совместном заявлении.Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске.Встреча лидеров РФ и США прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Украина должна сама принимать решения по своей территории, заявили в ЕС

Лидеры ЕС заявили о праве Украины принимать решения по своей территории

БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.
"Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой", - говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске.
Встреча лидеров РФ и США прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине
CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине
