В Раде заявили о пугающих перспективах после встречи Путина и Трампа

Депутат Верховной рады Инна Совсун после прошедшего на Аляске саммита РФ-США заявила, что потенциальное партнёрство президента США Дональда Трампа с лидером... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Инна Совсун после прошедшего на Аляске саммита РФ-США заявила, что потенциальное партнёрство президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным является "очень пугающей перспективой", и указала на то, что атмосфера на встрече российского и американского лидеров была прямо противоположна визиту Владимира Зеленского в Белый дом, где он был унижен Трампом. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "Вся атмосфера вчерашнего саммита была прямо противоположна встрече Трампа и ... Зеленского в Овальном кабинете... Атмосфера и настроение той встречи были совершенно другими... Здесь он встречался, скорее, не с другом, а с потенциальным партнёром. И это, конечно, очень пугающая перспектива для всех нас. Честно говоря, красная дорожка стала для всех украинцев оскорблением", - заявила Совсун в интервью телеканалу CNN. По её словам, встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете в феврале ощущалась так, будто Трамп "встречался с врагом". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. 2025-08-16T16:49 true PT1M29S

