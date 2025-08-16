Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Британии заявил о прогрессе на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
21:58 16.08.2025
Экс-посол Британии заявил о прогрессе на переговорах Путина и Трампа
Экс-посол Британии заявил о прогрессе на переговорах Путина и Трампа
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Истеричная реакция западных СМИ на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтверждает, что на переговорах был достигнут прогресс, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Истеричная, озлобленная реакция западных СМИ лишь подтверждает, что прогресс действительно был достигнут, хотя и не в том направлении, на которое рассчитывал западный истеблишмент", – сказал он. При этом Форд отметил, что встреча уже сама по себе была важным "шагом вперёд". "Теперь, после Аляски, похоже, что контуры мирного урегулирования определены, и путь к будущим встречам намечен", – констатировал экс-посол. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Истеричная реакция западных СМИ на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтверждает, что на переговорах был достигнут прогресс, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Истеричная, озлобленная реакция западных СМИ лишь подтверждает, что прогресс действительно был достигнут, хотя и не в том направлении, на которое рассчитывал западный истеблишмент", – сказал он.
При этом Форд отметил, что встреча уже сама по себе была важным "шагом вперёд".
"Теперь, после Аляски, похоже, что контуры мирного урегулирования определены, и путь к будущим встречам намечен", – констатировал экс-посол.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
