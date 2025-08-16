https://ria.ru/20250816/putin-2035833017.html
Экс-посол Британии заявил о прогрессе на переговорах Путина и Трампа
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Истеричная реакция западных СМИ на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтверждает, что на переговорах был достигнут прогресс, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Истеричная, озлобленная реакция западных СМИ лишь подтверждает, что прогресс действительно был достигнут, хотя и не в том направлении, на которое рассчитывал западный истеблишмент", – сказал он. При этом Форд отметил, что встреча уже сама по себе была важным "шагом вперёд". "Теперь, после Аляски, похоже, что контуры мирного урегулирования определены, и путь к будущим встречам намечен", – констатировал экс-посол. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
