Эксперт назвал встречу Путина и Трампа поворотным моментом в истории

Доцент Кузнецов: встреча Путина и Трампа в Анкоридже войдет в историю дипломатии
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже войдёт в историю дипломатии как поворотный момент в судьбе мировой цивилизации, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Встреча президентов Трампа и Путина в Анкоридже войдёт в историю мировой дипломатии как поворотный момент в судьбе всеобщей цивилизации. И это не преувеличение. Уже сейчас ясно, что европоцентричная, или евроатлантическая, модель мира доживает свои последние дни - естественно, в масштабе исторических процессов - потому то местом встречи была выбрана Аляска, подальше от Старого Света и его заскорузлых политиков, все ещё считающих себя пупом вселенной... Для тех, кто не знает: Аляска - это бывшая колония Российской империи, проданная США из-за неэффективного управления ею, самый близкий к России штат США", - отметил Кузнецов.
Исходя из такого понимания "подтекста", связанного с местом встречи, эксперт предположил, что основу повестки дня переговоров составили все-таки двусторонние отношения, тогда как украинский вопрос был в числе основных, но никак не краеугольным.
"Президент Трамп преследовал сугубо свои, но никак не украинские интересы, а президент Путин не желал ради них поступаться своими интересами. Как потом заявил Трамп, "сделка с Россией не состоялась", но при этом он не уточнил - в глобальном ли масштабе или только по Украине. Так что он оставил для себя открытым коридор возможностей и пространство для маневра. Впрочем, как и для России. Но никак не для Украины и коллективной Европы, мнение которых во время встречи на Аляске никак не прозвучало, несмотря на все попытки через публичные акции вынести его в политическое пространство", - сказал Кузнецов.
С точки зрения историка, комментарии иностранной прессы оказались очень "характерными и показательными".
"Особенно по теме Украины. Ни для кого не секрет, что каждое средство массовой информации с мировой аудиторией так или иначе отражает позицию правительства или политической элиты своей страны. Поэтому статьи в российской или американской прессе в корне отличаются от оценок в британской, французский или немецкой. Если в первом случае присутствует спокойный тон и анализ, то в европейской мы видим нервозность и суетность на грани паники, так как элиты стран ЕС прекрасно понимают, что интересы США в отношении России стали крайне далеки от их собственных интересов и желаний, чего не было полвека, со времен президента (США Дуайта - ред.) Эйзенхауэра. Оттого мы видим кричалки и алармические заголовки", - отметил собеседник агентства.
По его словам, это означает, что политические элиты Старого Света пребывают либо в бессильной злобе и ярости, либо в шоке и прострации.