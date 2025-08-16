https://ria.ru/20250816/putin-2035813672.html

Путин: Россия уважает позицию США о скорейшем прекращении боевых действий

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия с уважением относится к позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин. "Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американского саммита. Глава российского государства ранее также заявил на совещании, что устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

