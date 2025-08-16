Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия уважает позицию США о скорейшем прекращении боевых действий - РИА Новости, 16.08.2025
18:28 16.08.2025
Путин: Россия уважает позицию США о скорейшем прекращении боевых действий
Путин: Россия уважает позицию США о скорейшем прекращении боевых действий
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
украина
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия с уважением относится к позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин. "Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американского саммита. Глава российского государства ранее также заявил на совещании, что устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
украина
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, украина
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Украина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия с уважением относится к позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.
Глава российского государства ранее также заявил на совещании, что устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования.
В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАУкраина
 
 
