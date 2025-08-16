https://ria.ru/20250816/putin-2035811547.html
Путин: на Аляске была возможность детально изложить позицию России
Путин: на Аляске была возможность детально изложить позицию России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Аляске была возможность спокойно детально изложить позицию России."Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю ещё раз, была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию", - сказал глава государства в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
