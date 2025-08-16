https://ria.ru/20250816/putin-2035811547.html

Путин: на Аляске была возможность детально изложить позицию России

Путин: на Аляске была возможность детально изложить позицию России - РИА Новости, 16.08.2025

Путин: на Аляске была возможность детально изложить позицию России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Аляске была возможность спокойно детально изложить позицию России. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T18:16:00+03:00

2025-08-16T18:16:00+03:00

2025-08-16T18:21:00+03:00

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

сша

россия

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Аляске была возможность спокойно детально изложить позицию России."Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю ещё раз, была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию", - сказал глава государства в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/putin-2035802353.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, сша, россия, аляска