На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом

Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News.В материале отмечается, что российский лидер вышел победителем как в вопросе дипломатии, так и с позиции освещения саммита в СМИ.Помимо этого, автор подчеркнул, что встреча на Аляске подала четкий сигнал Украине и ее европейским союзникам."Америка может продолжать поддерживать их оборону, но теперь уже за счет продажи, а не поставок оружия. Она может и дальше предоставлять абсолютно необходимую военную разведывательную информацию, а может и нет. В остальном же они все больше предоставлены сами себе", — написал он.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

