На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
17:06 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News.В материале отмечается, что российский лидер вышел победителем как в вопросе дипломатии, так и с позиции освещения саммита в СМИ.Помимо этого, автор подчеркнул, что встреча на Аляске подала четкий сигнал Украине и ее европейским союзникам."Америка может продолжать поддерживать их оборону, но теперь уже за счет продажи, а не поставок оружия. Она может и дальше предоставлять абсолютно необходимую военную разведывательную информацию, а может и нет. В остальном же они все больше предоставлены сами себе", — написал он.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News.
В материале отмечается, что российский лидер вышел победителем как в вопросе дипломатии, так и с позиции освещения саммита в СМИ.
Помимо этого, автор подчеркнул, что встреча на Аляске подала четкий сигнал Украине и ее европейским союзникам.
"Америка может продолжать поддерживать их оборону, но теперь уже за счет продажи, а не поставок оружия. Она может и дальше предоставлять абсолютно необходимую военную разведывательную информацию, а может и нет. В остальном же они все больше предоставлены сами себе", — написал он.
Итоги переговоров на Аляске
  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
