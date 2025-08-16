На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Sky News: Путин одержал победу на встрече с Трампом в Анкоридже
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин одержал верх на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет журналист Доминик Вагхорн в статье для Sky News.
В материале отмечается, что российский лидер вышел победителем как в вопросе дипломатии, так и с позиции освещения саммита в СМИ.
"Америка может продолжать поддерживать их оборону, но теперь уже за счет продажи, а не поставок оружия. Она может и дальше предоставлять абсолютно необходимую военную разведывательную информацию, а может и нет. В остальном же они все больше предоставлены сами себе", — написал он.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.