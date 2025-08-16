https://ria.ru/20250816/putin-2035795901.html
Путин показал на Аляске, что стремится к миру, считает эксперт
Путин показал на Аляске, что стремится к миру, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Путин показал на Аляске, что стремится к миру, считает эксперт
Президент России Владимир Путин вопреки провокациям проявил себя на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске как государственный деятель,... РИА Новости, 16.08.2025
САН-САЛЬВАДОР, 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вопреки провокациям проявил себя на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске как государственный деятель, стремящийся к урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости аналитик Рауль Мартинес. "Стоит подчеркнуть государственническую позицию Владимира Путина в том смысле, что он поднялся над провокациями Владимира Зеленского и Евросоюза, которые пытались преуменьшить значение встречи", - отметил собеседник агентства, специализирующийся на истории России и постсоветского пространства. Мартинес напомнил, что встреча лидеров РФ и США состоялась вопреки попыткам создавать ей препятствия, предпринимавшиеся Киевом и наиболее воинственными силами на Западе, включая поддерживающие режим Зеленского страны НАТО. "Необходимо подчеркнуть постоянную готовность Владимира Путина к диалогу и поиску мирного решения сложившегося конфликта", - заявил эксперт. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
