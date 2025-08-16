https://ria.ru/20250816/putin-2035775250.html

В Раде заявили, что прием Путина на Аляске унизил Украину, пишет Sky News

В Раде заявили, что прием Путина на Аляске унизил Украину, пишет Sky News - РИА Новости, 16.08.2025

В Раде заявили, что прием Путина на Аляске унизил Украину, пишет Sky News

Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик пожаловалась, что приём президента РФ Владимира Путина с красной дорожкой на саммите с... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик пожаловалась, что приём президента РФ Владимира Путина с красной дорожкой на саммите с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске "унизителен" для Украины, сообщает телеканал Sky News. Кадры с красной ковровой дорожкой были видны на трансляции со встречи лидеров: она была расстелена перед трапом самолёта Путина на военной базе на Аляске. "Она (Рудик - ред.) заявила, что отсутствие позитивного результата, а также тот факт, что Путина встречали с красной дорожкой в аэропорту, "унизительны" для Украины", - говорится в сообщении. По словам депутата, Украина после саммита Путина с Трампом "ничего не получила". "Это победа для Путина", - признала она в интервью телеканала. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

