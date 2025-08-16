Путин переиграл очередного президента США, пишет ABC News
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уезжает из Аляски с победой, переиграв очередного президента США, говорится в статье, опубликованной новостной службой ABC News.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Владимир Путин переиграл очередного президента США", - говорится в авторской статье агентства, посвященной прошедшим переговорами лидеров РФ и США.
"Для Путина саммит оказался полезен, он вернул его за стол ведущих мировых держав и стал шансом для поиска экономических возможностей с США. Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины", - говорится в тексте.
Как отмечается в статье, присутствие специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева на саммите стало показательным.
"Его присутствие на Аляске в первом ряду свидетельствует, что россияне рассматривали встречу прежде всего как бизнес-возможность, а не переговоры по Украине", - подчеркивается в статье.
Автор статьи отмечает, что в этом "поединке тяжеловесов" между двумя важнейшими мировыми лидерами Путин показал себя с наилучшей стороны.
В статье также указывается, что Трамп не смог добиться даже условного прекращения огня или согласия Путина на встречу с Владимиром Зеленским, а заявление Трампа о том, что после встречи президент сделает пару звонков отмечается как "слабый результат".