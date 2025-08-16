https://ria.ru/20250816/putin-2035735982.html
Эксперт назвала встречу с Трампом символической победой Путина
Эксперт назвала встречу с Трампом символической победой Путина - РИА Новости, 16.08.2025
Эксперт назвала встречу с Трампом символической победой Путина
Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T06:55:00+03:00
2025-08-16T06:55:00+03:00
2025-08-16T06:58:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
санкт-петербургский государственный университет
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686219_0:0:2753:1548_1920x0_80_0_0_82c9451873468c1f5f120a316ec1e608.jpg
ДЖАКАРТА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, поделилась мнением с РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни."(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686219_261:0:2486:1669_1920x0_80_0_0_0bcfd8871e952e7828c7e67e0f761974.jpg
Завершение переговоров в Анкоридже
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-16T06:55
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский государственный университет, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт назвала встречу с Трампом символической победой Путина
Аналитик Конни: встреча с Трампом на Аляске стала символической победой Путина