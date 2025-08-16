https://ria.ru/20250816/putin-2035735982.html

Эксперт назвала встречу с Трампом символической победой Путина

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025

ДЖАКАРТА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске являются символической победой президента РФ Владимира Путина, поделилась мнением с РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни."(Трамп - ред.) пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. Джон Болтон назвал это "подарком" Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина может укрепить положение России в БРИКС, (а также БРИКС - ред.) как платформу для борьбы с доминированием Запада, а также расширить российское влияние в Африке и Азии", - сказала эксперт.Она добавила, что для АСЕАН это усилит конкуренцию великих держав, стимулируя модернизацию обороны и более тесное сотрудничество в сфере безопасности.Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

