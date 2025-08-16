https://ria.ru/20250816/putin-2035735117.html

"Путин сильно надавил": на Западе назвали последствия саммита на Аляске

2025-08-16T06:30:00+03:00

2025-08-16T06:30:00+03:00

2025-08-16T06:31:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711340_0:90:1631:1008_1920x0_80_0_0_b496e466cc6f94064839045b6cd38616.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По итогам саммита России и США хозяину Белого дома Дональду Трампу предстоит обсудить с Европой остановку расширения НАТО, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х."Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским", — написал он.При этом эксперт отметил, что Западу следовало бы принять это предложение и остановить боевые действия на Украине."Мне кажется, они этого не захотят", — предупредил Прауд.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

2025

