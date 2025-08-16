https://ria.ru/20250816/putin-2035720656.html
Путин заявил, что предупреждал Байдена об ошибке по Украине
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что пытался убедить предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена не доводить ситуацию на Украине до наступления тяжелых последствий в виде боевых действий. "Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка", - отметил Путин. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
