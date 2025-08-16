Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что предупреждал Байдена об ошибке по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
04:06 16.08.2025
Путин заявил, что предупреждал Байдена об ошибке по Украине
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что пытался убедить предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена не доводить ситуацию на Украине до наступления тяжелых последствий в виде боевых действий. "Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка", - отметил Путин. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Путин заявил, что предупреждал Байдена об ошибке по Украине

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что пытался убедить предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена не доводить ситуацию на Украине до наступления тяжелых последствий в виде боевых действий.
"Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка", - отметил Путин.
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
02:13
 
