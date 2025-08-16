https://ria.ru/20250816/putin-2035713037.html

Путин подарил две иконы православному священнику на Аляске

2025-08-16T03:28:00+03:00

религия

россия

аляска

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

сша

дональд трамп

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске пообщался с американским православным священником архиепископом Алексием и подарил ему две иконы. "Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас", — сказал он. Президент оставил на память священнику две иконы. Одна из них — Германа Аляскинского. "Насколько я понимаю, с точки зрения православной церкви, он является покровителем Америки", — пояснил Путин. Вручая владыке вторую икону, он напомнил, что в августе православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. "Хочу вам тоже передать на память эту икону и хочу пожелать вам всего доброго", — добавил российский лидер. В свою очередь, архиепископ поблагодарил Путина, передав небольшой подарок от себя."Это икона, которая была дана мне в дар, когда я был рукоположен епископом со Святой горы. В течение четырех лет она находилась в моем уголке, где я молюсь, и я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера", — сказал Алексий. Путин согласился, что вера объединяет и лежит в основе отношений. Владыка также рассказал, что старается посещать Россию каждый год. "Для меня, равно как и для моего священства, для семинаристов — это всегда большой подарок. Каждый раз, когда они оказываются там (в России), они говорят — мы оказались дома", — добавил он. Путин назвал его желанным гостем, отметив, что тот может чувствовать себя как дома, когда бы он ни решил приехать. Он также поговорил с директором кладбища, отблагодарив за бережное отношение к захоронения советских солдат. "Это большая честь — сохранять наследие тех ветеранов, которые захоронены здесь, в частности, четырнадцати российских", — ответил тот. Российский лидер поблагодарил директора мемориального кладбища за работу. По его словам, память о павших героях прошлого является еще одним фактором, объединяющим две державы, и мостом в будущее.Путин стал первым президентом России, посетившим Аляску. Там на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась его встреча с Трампом. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

россия

аляска

сша

россия, аляска, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, сша, дональд трамп