Путин покидает Аляску
Путин покидает Аляску - РИА Новости, 16.08.2025
Путин покидает Аляску
Президент РФ Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Путин покидает Аляску
Путин покидает Аляску
