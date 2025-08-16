Рейтинг@Mail.ru
Путин покидает Аляску
03:06 16.08.2025 (обновлено: 03:19 16.08.2025)
Путин покидает Аляску
Путин покидает Аляску - РИА Новости, 16.08.2025
Путин покидает Аляску
Президент РФ Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
аляска
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
россия
сша
аляска, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин покидает Аляску

Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с Трампом

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Аляска, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
