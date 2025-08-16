https://ria.ru/20250816/putin-2035706733.html

Путин напомнил о помощи США в ленд-лизе

Путин напомнил о помощи США в ленд-лизе - РИА Новости, 16.08.2025

Путин напомнил о помощи США в ленд-лизе

Президент РФ Владимир Путин, говоря на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после саммита про ленд-лиз, упомянул помощь Аляски. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:02:00+03:00

2025-08-16T03:02:00+03:00

2025-08-16T03:02:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705539_0:528:2703:2048_1920x0_80_0_0_8573c684a94ed60da86e7717ae782250.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после саммита про ленд-лиз, упомянул помощь Аляски. "В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолётов и другой техники по договору ленд-лиза", - сказал Путин. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/putin-2035703301.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске