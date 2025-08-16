https://ria.ru/20250816/putin-2035703301.html

Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики

Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на...

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон.Оно находится неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.На восточной стороне кладбища находятся 14 советских захоронений. Пока установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: девяти летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в Штатах для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия.Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, перенесли на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года. Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики.Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

