Рейтинг@Mail.ru
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 16.08.2025 (обновлено: 03:24 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/putin-2035703301.html
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики - РИА Новости, 16.08.2025
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики
Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:45:00+03:00
2025-08-16T03:24:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708552_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_fd4c029aecf2681a496bf10082b98c82.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон.Оно находится неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.На восточной стороне кладбища находятся 14 советских захоронений. Пока установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: девяти летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в Штатах для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия.Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, перенесли на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года. Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики.Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035695699.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035706733.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035690521.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на кладбище, где похоронены советские летчики
Путин после переговоров с Трампом посетил кладбище, где похоронены советские летчики. Участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон расположен неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
2025-08-16T02:45
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a2de5a1c3a01a0b265f8414f0fe0987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики

Путин посетил кладбище Форт-Ричардсон, где похоронены советские летчики

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон.
Оно находится неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин
02:19
На восточной стороне кладбища находятся 14 советских захоронений. Пока установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: девяти летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в Штатах для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.
Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин напомнил о помощи США в ленд-лизе
03:02
Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, перенесли на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года.
Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики.
Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Россия и США на саммите были настроены на результат, заявил Путин
02:03
 
В миреСШААляскаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала