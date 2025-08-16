https://ria.ru/20250816/putin-2035693790.html

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжелая боль для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:12:00+03:00

2025-08-16T02:12:00+03:00

2025-08-16T03:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035678434_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b0cee26f6c180fd5e8e1d5d64f0ebee3.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжелая боль для России, заявил президент России Владимир Путин. "Всё происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, говоря о конфликте на Украине. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

россия

украина

сша

2025

