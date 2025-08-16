https://ria.ru/20250816/putin-2035693176.html

Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине

Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025

Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине

16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, двигаясь по этому пути, есть шанс "чем быстрее, тем лучше" дойти до завершения конфликта на Украине."В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три".Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

