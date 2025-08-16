Рейтинг@Mail.ru
Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 16.08.2025 (обновлено: 14:25 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/putin-2035693176.html
Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине
Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, двигаясь по этому пути, есть шанс "чем... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:11:00+03:00
2025-08-16T14:25:00+03:00
украина
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
сша
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692790_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd574a56a7911092144b9f632feda19c.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, двигаясь по этому пути, есть шанс "чем быстрее, тем лучше" дойти до завершения конфликта на Украине."В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три".Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/ssha-2035698105.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полное заявление Путина по Украине по итогам переговоров с Трампом
Полное заявление Путина по Украине по итогам переговоров с Трампом
2025-08-16T02:11
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692790_231:0:1671:1080_1920x0_80_0_0_a73e3bf917408d5e50b4b942e76bd37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, сша, встреча путина и трампа на аляске
Украина, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин по итогам саммита оценил возможность завершения конфликта на Украине

Путин: есть шанс чем быстрее, тем лучше дойти до завершения конфликта на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, двигаясь по этому пути, есть шанс "чем быстрее, тем лучше" дойти до завершения конфликта на Украине.
"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.
Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три".
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин назвал события на Украине угрозой безопасности России
02:28
 
УкраинаВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровСШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала