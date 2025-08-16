https://ria.ru/20250816/putin-2035691409.html

Путин заявил об очень хорошем контакте с Трампом

2025-08-16T02:05:00+03:00

2025-08-16T02:05:00+03:00

2025-08-16T02:22:00+03:00

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт с президентом США Дональдом Трампом."У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.В переговорах с российской стороны принимают участие участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

2025

