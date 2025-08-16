Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об очень хорошем контакте с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
02:05 16.08.2025 (обновлено: 02:22 16.08.2025)
Путин заявил об очень хорошем контакте с Трампом
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт с президентом США Дональдом Трампом."У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.В переговорах с российской стороны принимают участие участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с Трампом.
Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин заявил, что России и США есть что предложить друг другу
02:17
 
