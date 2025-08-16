Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что России и США важно вернуться к сотрудничеству
02:03 16.08.2025 (обновлено: 03:40 16.08.2025)
Путин заявил, что России и США важно вернуться к сотрудничеству
2025-08-16T02:03:00+03:00
2025-08-16T03:40:00+03:00
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин."Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен УиткоффВстреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.
"Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.
Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
России нужен долгосрочный мир на Украине, заявил Путин
