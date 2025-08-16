https://ria.ru/20250816/putin-2035689742.html

Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону

Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону

Президент России Владимир Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:00:00+03:00

2025-08-16T02:00:00+03:00

2025-08-16T03:07:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

россия

в мире

сша

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_0e9b7f1417b19e305f677dcab50e10b1.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону."У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/putin-2035693790.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, россия, в мире, сша, владимир путин, юрий ушаков