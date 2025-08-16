Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону
02:00 16.08.2025 (обновлено: 03:07 16.08.2025)
Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону."У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Путин назвал откровенными разговоры с Трампом по телефону

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону.
"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин назвал ситуацию на Украине трагедией
