00:28 16.08.2025 (обновлено: 05:56 16.08.2025)
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся с участием делегаций. Итоги саммита Путин и Трамп подведут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся с участием делегаций. Итоги саммита Путин и Трамп подведут на совместной пресс-конференции.
