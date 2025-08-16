https://ria.ru/20250816/putin-2035670372.html
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа - РИА Новости, 16.08.2025
Путин и Трамп ведут переговоры уже два часа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся с участием делегаций. Итоги саммита Путин и Трамп подведут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
