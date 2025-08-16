Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
23:20 16.08.2025 (обновлено: 23:21 16.08.2025)
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа
Европейские союзники Киева будут оказывать военную поддержку Украине и способствовать продолжению конфликта, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
аляска
россия
сша
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейские союзники Киева будут оказывать военную поддержку Украине и способствовать продолжению конфликта, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24."Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу", — сказал он.Он также отметил важность дипломатического посредничества Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Европой в вопросе территориальных уступок со стороны Украины.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
аляска
россия
сша
польша
в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, польша
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Польша
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа

Глава МИД Польши Сикорский: ЕС продолжит оказывать военную поддержку Киеву

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейские союзники Киева будут оказывать военную поддержку Украине и способствовать продолжению конфликта, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.
"Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу", — сказал он.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России
Вчера, 19:57
Он также отметил важность дипломатического посредничества Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Европой в вопросе территориальных уступок со стороны Украины.

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 21:18
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампПольша
 
 
