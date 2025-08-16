https://ria.ru/20250816/polsha-2035837025.html

Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа

Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейские союзники Киева будут оказывать военную поддержку Украине и способствовать продолжению конфликта, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24."Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу", — сказал он.Он также отметил важность дипломатического посредничества Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Европой в вопросе территориальных уступок со стороны Украины.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

