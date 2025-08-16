Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа
Глава МИД Польши Сикорский: ЕС продолжит оказывать военную поддержку Киеву
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейские союзники Киева будут оказывать военную поддержку Украине и способствовать продолжению конфликта, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.
"Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу", — сказал он.
Он также отметил важность дипломатического посредничества Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Европой в вопросе территориальных уступок со стороны Украины.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.