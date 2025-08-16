Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Финляндии может прибыть на встречу Зеленского и Трампа
23:59 16.08.2025 (обновлено: 00:31 17.08.2025)
СМИ: президент Финляндии может прибыть на встречу Зеленского и Трампа
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
politico
владимир путин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией.Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно."Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех собеседников.По словам источников Politico, Стубб может предотвратить возможный конфликт между Трампом и Зеленским и при этом убедить американского лидера включить Европу в любые последующие переговоры по Украине.В субботу агентство Франс Пресс передало, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В тот же день Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, politico, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Politico, Владимир Путин
СМИ: президент Финляндии может прибыть на встречу Зеленского и Трампа

Politico: Александр Стубб может присутствовать на встрече Зеленского и Трампа

© AP Photo / Matthias Schrader Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно.
"Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех собеседников.
По словам источников Politico, Стубб может предотвратить возможный конфликт между Трампом и Зеленским и при этом убедить американского лидера включить Европу в любые последующие переговоры по Украине.
В субботу агентство Франс Пресс передало, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В тот же день Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
В мире США Россия Дональд Трамп Владимир Зеленский Встреча Путина и Трампа на Аляске Politico Владимир Путин
 
 
