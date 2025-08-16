https://ria.ru/20250816/peregovory-2035785241.html

Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой

Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой - РИА Новости, 16.08.2025

Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это огромная победа и шаг в сторону многополярности, считает российский философ,...

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это огромная победа и шаг в сторону многополярности, считает российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. "Сегодня ночью президент нашей великой страны доказал Трампу, президенту другой великой страны, что с Россией надо считаться как с субъектом. Поэтому нас нельзя заставить делать то, что хочет кто бы то ни было: ни Запад, ни Трамп. С нами надо договариваться, а это совсем другой подход. Это огромная победа, огромный шаг в сторону многополярности", - сказал Дугин на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа мастерской управления "Сенеж". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

