https://ria.ru/20250816/peregovory-2035785241.html
Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой
Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой - РИА Новости, 16.08.2025
Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это огромная победа и шаг в сторону многополярности, считает российский философ,... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:43:00+03:00
2025-08-16T14:43:00+03:00
2025-08-16T14:43:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
александр дугин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это огромная победа и шаг в сторону многополярности, считает российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. "Сегодня ночью президент нашей великой страны доказал Трампу, президенту другой великой страны, что с Россией надо считаться как с субъектом. Поэтому нас нельзя заставить делать то, что хочет кто бы то ни было: ни Запад, ни Трамп. С нами надо договариваться, а это совсем другой подход. Это огромная победа, огромный шаг в сторону многополярности", - сказал Дугин на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа мастерской управления "Сенеж". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035764755.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, александр дугин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Дугин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дугин назвал переговоры Путина и Трампа большой победой
Дугин назвал переговоры Путина и Трампа на Аляске шагом к многополярности