В Колумбии оценили значение встречи Путина и Трампа
07:35 16.08.2025
В Колумбии оценили значение встречи Путина и Трампа
В Колумбии оценили значение встречи Путина и Трампа
БОГОТА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имеет важное символическое значение и может привести к разморозке политических и экономических отношений, рассказал РИА Новости эксперт по международному праву Университета Росарио в Колумбии Энрике Альберто Прието Риос. "С геополитической точки зрения и в контексте конфликта между Россией и Украиной, который длится уже три года, эта встреча очень важна по нескольким причинам. Во-первых, это символ того, что Россия готова к диалогу. Хотя у нас нет конкретных результатов, важным является сигнал, который она посылает", - указал Прието Риос. РФ не раз заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встречу двух лидеров колумбийский эксперт назвал "символическим жестом", который может в конечном итоге привести к согласованию мира с Украиной и "откроет большие двусторонние возможности с США, особенно в сфере международной торговли". Правовед выделил ключевым вопросом для российской стороны снятие экономических санкций США. Вашингтону, по его словам, с точки зрения глобальной конкуренции и в ответ на давление Китая важно рассмотреть возможность будущего торгового соглашения или соглашения о движении товаров с Россией. "Поэтому я считаю, что это может быть первым шагом к размораживанию не только политических и дипломатических, но прежде всего экономических отношений между двумя странами", - добавил Прието Риос. Встреча, по словам эксперта, также посылает сигнал Европе о готовности США и России возобновить каналы дипломатического диалога. "Послание США Европе ясно: это нельзя решить только санкциями или вооружением... Президент Дональд Трамп говорит, что этот конфликт должен быть завершён дипломатическим и согласованным образом, как это следовало сделать очень давно", - заключил Энрике Прието.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
БОГОТА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом имеет важное символическое значение и может привести к разморозке политических и экономических отношений, рассказал РИА Новости эксперт по международному праву Университета Росарио в Колумбии Энрике Альберто Прието Риос.
"С геополитической точки зрения и в контексте конфликта между Россией и Украиной, который длится уже три года, эта встреча очень важна по нескольким причинам. Во-первых, это символ того, что Россия готова к диалогу. Хотя у нас нет конкретных результатов, важным является сигнал, который она посылает", - указал Прието Риос.
РФ не раз заявляла, что готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встречу двух лидеров колумбийский эксперт назвал "символическим жестом", который может в конечном итоге привести к согласованию мира с Украиной и "откроет большие двусторонние возможности с США, особенно в сфере международной торговли".
Правовед выделил ключевым вопросом для российской стороны снятие экономических санкций США. Вашингтону, по его словам, с точки зрения глобальной конкуренции и в ответ на давление Китая важно рассмотреть возможность будущего торгового соглашения или соглашения о движении товаров с Россией.
"Поэтому я считаю, что это может быть первым шагом к размораживанию не только политических и дипломатических, но прежде всего экономических отношений между двумя странами", - добавил Прието Риос.
Встреча, по словам эксперта, также посылает сигнал Европе о готовности США и России возобновить каналы дипломатического диалога.
"Послание США Европе ясно: это нельзя решить только санкциями или вооружением... Президент Дональд Трамп говорит, что этот конфликт должен быть завершён дипломатическим и согласованным образом, как это следовало сделать очень давно", - заключил Энрике Прието.
Встреча президентов России и США на Аляске
