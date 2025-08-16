После выброса на Ключевском вулкане на Камчатке выпал пепел

https://ria.ru/20250816/pepel-2035677468.html
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Выпадение незначительного количества вулканического пепла зафиксировано в камчатском поселке Ключи после выброса на Ключевском вулкане, сообщает краевой главк МЧС России. Накануне в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщали, что вулкан Ключевской выбросил пепел высоту восемь километров над уровнем моря, шлейф пепла протянулся на 100 километров в северо-восточном направлении от вулкана. "В поселке Ключи зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла. Это зафиксировано утром 16 августа в результате произошедшего вечером 15 августа пеплового выброса из вулкана Ключевского", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Отмечается, что жизнедеятельность не нарушена. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров.
