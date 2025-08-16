Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/otnosheniya-2035743328.html
В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией
В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией
Последние недели США прорабатывали возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления отношений с... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:45:00+03:00
2025-08-16T08:45:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
андрей климов
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Последние недели США прорабатывали возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления отношений с Россией, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Я вижу, что американцы очень серьёзно прорабатывали в последние недели, по целому ряду признаков, возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления нормальных отношений с Россией", - сказал сенатор РИА Новости. При этом американцы, по его мнению, хотят не просто нормализации отношений с Россией, а "такой нормализации, которая бы дала оглушительный экономический, финансовый эффект для них, который бы был поставлен в заслугу Трампу". Кроме того, в США сделали все возможное, чтобы "не дать возможности своим европейским младшим партнёрам, и тем более вот этому марионетке Зеленскому, на какой-то широкий спектр действий самостоятельно", добавил Климов. "То есть они их связывают своими собственными шагами, решениями, таким образом, чтобы избежать негативного развития ситуации. Они не хотят, по большому счету, ещё одного витка напряжённости с Россией", - полагает законодатель. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/ssha-2035727255.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035733401.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, андрей климов, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Андрей Климов, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией

Климов заявил о стремлении США получить стратегический эффект от отношений с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Последние недели США прорабатывали возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления отношений с Россией, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Я вижу, что американцы очень серьёзно прорабатывали в последние недели, по целому ряду признаков, возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления нормальных отношений с Россией", - сказал сенатор РИА Новости.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США
04:44
При этом американцы, по его мнению, хотят не просто нормализации отношений с Россией, а "такой нормализации, которая бы дала оглушительный экономический, финансовый эффект для них, который бы был поставлен в заслугу Трампу".
Кроме того, в США сделали все возможное, чтобы "не дать возможности своим европейским младшим партнёрам, и тем более вот этому марионетке Зеленскому, на какой-то широкий спектр действий самостоятельно", добавил Климов.
"То есть они их связывают своими собственными шагами, решениями, таким образом, чтобы избежать негативного развития ситуации. Они не хотят, по большому счету, ещё одного витка напряжённости с Россией", - полагает законодатель.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп высказался о Путине после переговоров на Аляске
05:57
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампАндрей КлимовВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала