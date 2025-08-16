https://ria.ru/20250816/otnosheniya-2035743328.html

В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией

В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией - РИА Новости, 16.08.2025

В Совфеде оценили перспективы восстановления отношений США с Россией

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Последние недели США прорабатывали возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления отношений с Россией, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Я вижу, что американцы очень серьёзно прорабатывали в последние недели, по целому ряду признаков, возможности достижения большого стратегического, финансово-экономического эффекта от возможного восстановления нормальных отношений с Россией", - сказал сенатор РИА Новости. При этом американцы, по его мнению, хотят не просто нормализации отношений с Россией, а "такой нормализации, которая бы дала оглушительный экономический, финансовый эффект для них, который бы был поставлен в заслугу Трампу". Кроме того, в США сделали все возможное, чтобы "не дать возможности своим европейским младшим партнёрам, и тем более вот этому марионетке Зеленскому, на какой-то широкий спектр действий самостоятельно", добавил Климов. "То есть они их связывают своими собственными шагами, решениями, таким образом, чтобы избежать негативного развития ситуации. Они не хотят, по большому счету, ещё одного витка напряжённости с Россией", - полагает законодатель. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

