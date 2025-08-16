https://ria.ru/20250816/orban-2035633509.html

Орбан для Трампа готовит Украину и Европу к капитуляции

Орбан для Трампа готовит Украину и Европу к капитуляции

Дональд Трамп в рамках своего нескончаемого миротворческого турне, призванного удовлетворить наконец-то президентские мечты о Нобелевской премии мира, пускает в ход резервные козыри, до поры до времени припрятанные в рукаве. Виктор Орбан в последнем своем интервью сделал ряд заявлений, которые предельно толсто уже не намекают, а в лоб предупреждают Киев и Брюссель, что их ожидает, вздумай они не принять условия соглашения на Аляске.Первый шар ушел в сторону Украины, благо вообще никто, включая лично Трампа, не сомневается, что Зеленский и компания будут всячески саботировать исполнение соглашения о прекращении огня, придумывая миллион причин и ссылаясь на давно истоптанную украинскую конституцию. Орбан, комментируя последний удар ВСУ по распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области, без обиняков напомнил, что Венгрия является главным поставщиком электроэнергии на Украину и, если Киев и дальше будет угрожать энергетической безопасности его страны, электричество для остатков украинской промышленности и остатков населения может резко закончиться.На протяжении всего интервью Орбан был расслаблен и весело шутил, так что списать все на какие-то ситуативные эмоции точно нельзя. Причины такого спокойствия, равно как и невидимого автора вложенных смыслов, мы узнаем чуть ниже.Надо сказать, что венгерский премьер не соврал ни в одном из пунктов. Российские поставки для Венгрии, которая устами все того же Орбана категорически отказалась от выполнения планов ЕС по приему миллиона беженцев ежегодно, являются основой экономики. По итогам прошлого года, после того как государственная нефтегазовая компания MOL получила официальный иммунитет против европейских ограничений на импорт российских углеводородов, Будапешт закупает в России до 75 процентов всего потребляемого природного газа, от 60 до 80 процентов сырой нефти и 100 процентов ядерного топлива. Львиную долю импорта черного золота обеспечивает южная ветка этой самой "Дружбы" (северная блокирована Польшей), и потому украинские атаки на объекты в Брянской области совершенно реально угрожают стабильности венгерского государства.В 2009, 2012 и 2015 годах Украина уже играла с газовым вентилем на собственной УГТС, самовольно перекрывая поставки российского газа на запад, что тогда привело к сильнейшему моментальному кризису — Венгрия была в полушаге от коллапса реального сектора. В Будапеште это прекрасно помнят, Орбан тогда уже стоял во главе государства.Поэтому в 2025-м он без малейшего зазрения совести напоминает Зеленскому и его воякам, что, во-первых, с 2023 года Украина увеличила общие закупки электроэнергии в пять с половиной раз. Во-вторых, начиная с лета 2024-го, когда российские ракеты отправили украинскую энергетику в тяжелый нокдаун, от которого она до сих пор не оправилась, именно венгры оказали ей самую крупную помощь. Накопительным итогом за прошлый год MVM Group и Veolia Energia Magyarország Zrt. обеспечили почти 40 процентов всех перетоков на Украину. В июле венгерские операторы поставляли на восток в среднем по 14-16 мегаватт-часов в сутки, а всего начиная с мая Украина израсходовала порядка 400 мегаватт-часов венгерского производства.На втором месте по объемам, кстати, идет Словакия — и только потом с большим разрывом Польша, постоянно подливающая бензин в пламя войны на востоке.Вторую гранату Орбан закатил прямиком в брюссельский офис. На вопрос журналистки, осознает ли он причины, почему им так недовольно руководство ЕС, премьер ответил дословно следующее. ЕС — это не Брюссель и его бюрократы, а союз суверенных государств, и именно первые должны обслуживать интересы вторых, а вовсе не наоборот. Урсула фон дер Ляйен — не глава Венгрии, она обычный чиновник, и венгры платят ей зарплату.Орбан, как сказала бы молодежь, выдал базу. Проблема в том, что брюссельские упыри-то как раз уверены в обратном. И здесь мы подходим к главным странностям.Этот текст писался за несколько часов до начала встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, и ее итоги еще не были известны. Однако на себя обращают внимание очень уж удачные совпадения, звучащие в унисон с ветрами Аляски.Урегулирование украинского конфликта идет напрямую в звене Россия — США. Великобритания, Евросоюз и уж тем более Украина, невзирая на визгливые требования, к решающему столу демонстративно не допущены. Практическая имплементация договоренностей "на земле" целиком ляжет на плечи Трампа, при этом глава Соединенных Штатов прекрасно понимает, что евроблок и Зеленского придется ломать через колено. И тут буквально за сутки до судьбоносной встречи на сцену выходит Орбан, имеющий прекрасные личные отношения с Трампом и ранее выполнявший роль дипломатического челнока в треугольнике Вашингтон — Москва — Киев. Венгерский лидер в лоб рубит: Брюссель нам не хозяин, это мы вас содержим, поэтому вы будете слушать, что вам говорят такие страны, как Венгрия и Словакия. Будапешт и Братислава изначально были против антироссийских санкций, не поддерживали Зеленского оружием, а если кто-то будет препятствовать реализации мирных инициатив, то мы вполне можем воспользоваться своим суверенным правом на выход из ЕС.Сигнал для Киева еще толще. Энергетика Украины сейчас худо-бедно сбалансирована и работает исключительно благодаря расположению Венгрии и Словакии. Тех самых стран, лидеров которых Зеленский как только не поносил, используя эпитеты, трактуемые в международной дипломатии как хамство в терминальной стадии. Изрядная часть российской нефти, прокачиваемой через нефтепровод "Дружба", превращается в мегаватт-часы, чтобы затем вернуться назад на Украину. И если господин Зеленский не приведет в сознание своих военных, продолжая угрожать национальным интересам венгров и словаков, последние имеют полное моральное право выключить Украине свет.Если все это — череда совпадений, то какая-то уж очень удачная для Трампа в плане приведения клиентов в Брюсселе и Киеве в состояние максимальной сговорчивости.

