В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским

16.08.2025

В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским

Колумнист испанской газеты Pais Льюис Бассетс обратил внимание на "более чем почтительное" обращение президента США Дональда Трампа с российским лидером...

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колумнист испанской газеты Pais Льюис Бассетс обратил внимание на "более чем почтительное" обращение президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по сравнению с унизительной засадой Владимира Зеленского в Белом доме в феврале. "Достаточно сравнить более чем почтительное обращение с Путиным на саммите в Анкоридже с позорной и унизительной засадой, которую он устроил Зеленскому в Белом доме", - пишет колумнист. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

