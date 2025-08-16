Рейтинг@Mail.ru
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским
13:09 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/obraschenie-2035774193.html
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским
Колумнист испанской газеты Pais Льюис Бассетс обратил внимание на "более чем почтительное" обращение президента США Дональда Трампа с российским лидером... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:09:00+03:00
2025-08-16T13:09:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035681846_231:145:3269:2048_1920x0_80_0_0_f223d02eb362e56d54e4eff2a4080bba.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колумнист испанской газеты Pais Льюис Бассетс обратил внимание на "более чем почтительное" обращение президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по сравнению с унизительной засадой Владимира Зеленского в Белом доме в феврале. "Достаточно сравнить более чем почтительное обращение с Путиным на саммите в Анкоридже с позорной и унизительной засадой, которую он устроил Зеленскому в Белом доме", - пишет колумнист. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
в мире, сша, россия, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, испания
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Испания
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским

Pais сравнила обращение Трампа с Путиным с унизительной засадой Зеленского

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колумнист испанской газеты Pais Льюис Бассетс обратил внимание на "более чем почтительное" обращение президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по сравнению с унизительной засадой Владимира Зеленского в Белом доме в феврале.
"Достаточно сравнить более чем почтительное обращение с Путиным на саммите в Анкоридже с позорной и унизительной засадой, которую он устроил Зеленскому в Белом доме", - пишет колумнист.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
