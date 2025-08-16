https://ria.ru/20250816/nato-2035829970.html
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T21:17:00+03:00
2025-08-16T21:17:00+03:00
2025-08-16T21:19:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины."Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
NBC: гарантии безопасности США для Киева не будут включать его членство в НАТО