СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО

Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины."Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

