СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 16.08.2025 (обновлено: 21:19 16.08.2025)
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины."Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
киев, украина, нато, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
Киев, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО

NBC: гарантии безопасности США для Киева не будут включать его членство в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.
"Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине
Вчера, 19:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаНАТОСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
