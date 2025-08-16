https://ria.ru/20250816/mironov-2035719302.html

Миронов уверен, что Путин и Трамп "кое о чем договорились"

Миронов уверен, что Путин и Трамп "кое о чем договорились" - РИА Новости, 16.08.2025

Миронов уверен, что Путин и Трамп "кое о чем договорились"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов уверен, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:01:00+03:00

2025-08-16T04:01:00+03:00

2025-08-16T04:01:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов уверен, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "кое о чем договорились", просто не хотят раньше времени об этом говорить, при этом давление на Владимира Зеленского и его режим после саммита, по мнению политика, будет возрастать "не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Да, конкретных и публичных результатов и договоренностей пока нет, как признался Трамп. Но ключевое слово здесь "пока". Уверен, кое о чем президенты договорились, просто не хотят раньше времени об этом говорить", - написал Миронов в Telegram-канале. Политик не считает саммит на Аляске провальным. По его словам, самое главное, чего удалось добиться лидерам, - установить хороший личный контакта в новых реалиях. Это основа для нормализации отношений, отметил он. Миронов также считает, что Путин, который имеет гораздо больший политический опыт, "преподал своему коллеге урок дипломатии". "Он заключается в том, что решить с наскока такие сложные конфликты, как на Украине, невозможно. Думаю, Трамп это осознал и улетел в Вашингтон делать "домашнюю работу", - заявил Миронов. Он также подчеркнул важность того, что президент США готов взять на себя бремя переговоров с украинскими властями и европейскими странами. По мнению депутата, слова Трампа, что есть хороший шанс достичь мира, внушают оптимизм. "Отмечу, что ни один из президентов не упомянул о перемирии, которого так хотят в Киеве. Это значит, что Россия продолжит СВО для защиты своих граждан и освобождения своей территории - как и обещал Владимир Путин. Теперь давление на Зеленского и его хунту будет возрастать не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. А значит, саммит на Аляске приближает нашу победу и наступление прочного мира, которого мы хотим", - добавил политик.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/peregovory-2035716887.html

https://ria.ru/20250816/sammit-2035715411.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей миронов