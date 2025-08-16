Миронов уверен, что Путин и Трамп "кое о чем договорились"
Миронов: Путин и Трамп о чем-то договорились, но не хотят об этом говорить
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов уверен, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "кое о чем договорились", просто не хотят раньше времени об этом говорить, при этом давление на Владимира Зеленского и его режим после саммита, по мнению политика, будет возрастать "не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Да, конкретных и публичных результатов и договоренностей пока нет, как признался Трамп. Но ключевое слово здесь "пока". Уверен, кое о чем президенты договорились, просто не хотят раньше времени об этом говорить", - написал Миронов в Telegram-канале.
Политик не считает саммит на Аляске провальным. По его словам, самое главное, чего удалось добиться лидерам, - установить хороший личный контакта в новых реалиях. Это основа для нормализации отношений, отметил он.
Миронов также считает, что Путин, который имеет гораздо больший политический опыт, "преподал своему коллеге урок дипломатии". "Он заключается в том, что решить с наскока такие сложные конфликты, как на Украине, невозможно. Думаю, Трамп это осознал и улетел в Вашингтон делать "домашнюю работу", - заявил Миронов.
Он также подчеркнул важность того, что президент США готов взять на себя бремя переговоров с украинскими властями и европейскими странами. По мнению депутата, слова Трампа, что есть хороший шанс достичь мира, внушают оптимизм.
"Отмечу, что ни один из президентов не упомянул о перемирии, которого так хотят в Киеве. Это значит, что Россия продолжит СВО для защиты своих граждан и освобождения своей территории - как и обещал Владимир Путин. Теперь давление на Зеленского и его хунту будет возрастать не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. А значит, саммит на Аляске приближает нашу победу и наступление прочного мира, которого мы хотим", - добавил политик.