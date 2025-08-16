https://ria.ru/20250816/mir-2035769806.html

Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа

Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является важным шагом к миру на Украине, считает президент Словакии Петер... РИА Новости, 16.08.2025

БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является важным шагом к миру на Украине, считает президент Словакии Петер Пеллегрини."Саммит был важным шагом на пути к цели, которой является прочный мир на Украине", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.По его мнению, саммит президентов США и РФ на Аляске открыл двери следующим переговорам."Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для того, чтобы разговоры продолжались и вели к самой важной цели, которой является завершение войны на Украине", - заключил президент Словакии.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.* запрещена в РФ как экстремистская

