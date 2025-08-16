Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 16.08.2025 (обновлено: 12:40 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/mir-2035769806.html
Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа
Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является важным шагом к миру на Украине, считает президент Словакии Петер... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:36:00+03:00
2025-08-16T12:40:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
петер пеллегрини
россия
сша
словакия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является важным шагом к миру на Украине, считает президент Словакии Петер Пеллегрини."Саммит был важным шагом на пути к цели, которой является прочный мир на Украине", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.По его мнению, саммит президентов США и РФ на Аляске открыл двери следующим переговорам."Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для того, чтобы разговоры продолжались и вели к самой важной цели, которой является завершение войны на Украине", - заключил президент Словакии.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250816/tramp-2035764755.html
россия
сша
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, петер пеллегрини, россия, сша, словакия, в мире
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Пеллегрини, Россия, США, Словакия, В мире
Президент Словакии отметил важность встречи Путина и Трампа

Пеллегрини назвал встречу Путина и Трампа важным шагом к миру на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является важным шагом к миру на Украине, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Саммит был важным шагом на пути к цели, которой является прочный мир на Украине", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
По его мнению, саммит президентов США и РФ на Аляске открыл двери следующим переговорам.
"Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для того, чтобы разговоры продолжались и вели к самой важной цели, которой является завершение войны на Украине", - заключил президент Словакии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
* запрещена в РФ как экстремистская
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским
11:57
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампПетер ПеллегриниРоссияСШАСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала