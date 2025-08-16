Мерц сообщил, что рассказал Зеленскому, как вести себя в Белом доме
Мерц дал Зеленскому советы, как вести себя во время визита в Вашингтон
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как вести себя во время запланированного на понедельник визита в Вашингтон, чтобы избежать повторения произошедшей в феврале в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом скандальной ситуации.
"Несколько недель назад я хорошо подготовил свой визит в Вашингтон. Я считаю, он мне вполне хорошо удался. Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме… Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня, мы обсудим и итоги встречи прошлой ночи (на Аляске – ред.) с так называемой "коалицией желающих", - сказал канцлер в интервью телеканалу ARD после упоминания ведущей предыдущей "катастрофической" встречи Зеленского с Трампом.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В субботу Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.